INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JABAR

Relawan Ganjar Gelar Penyuluhan dan Konsultasi Cegah Kanker Serviks di Cimahi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |23:24 WIB
Relawan Ganjar Gelar Penyuluhan dan Konsultasi Cegah Kanker Serviks di Cimahi
Relawan Ganjar beri penyuluhan tentang pencegahan kanker seviks bagi warga Cimahi (Foto : Istimewa)
JAKARTA - Relawan Ganjar Muda Padjajaran (GMP) menggelar penyuluhan dan konsultasi pemeriksaan Inspeksi Visual Asetat (IVA) untuk mencegah kanker serviks pada, Kamis (22/6/2023).

Penyuluhan dilakukan di salah satu kafe di daerah Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat (Jabar). GMP menggandeng penyuluh dari Ikatan Bidan Indonesia (IBI) untuk memaparkan materi soal IVA.

IVA sendiri merupakan pemeriksaan sederhana untuk mendeteksi kanker leher rahim sedini mungkin dengan cara melihat langsung (dengan mata telanjang) leher rahim setelah memulas leher rahim dengan larutan asam asetat.

Koordinator Daerah GMP Cimahi, Randry Adryan Setiawan menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya pemeriksaan IVA.

"Ini (kanker serviks) merupakan penyakit yang diidap oleh perempuan. Untuk kegiatan hari ini diikuti oleh kaum perempuan yang antusias, merasa aware dan peduli terhadap kesehatan mereka," kata Randry, dalam keterangan tertulisnya.

Kegiatan ini dihadiri ratusan perempuan dengan berbagai latar belakang. Mulai dari mahasiswi, ibu rumah tangga, guru, hingga pengemudi ojek online. Mereka datang dari berbagai wilayah di Cimahi.

Selain penyuluhan soal IVA, dalam kegiatan tersebut juga para peserta diberikan edukasi perihal penyebab timbulnya kanker serviks pada perempuan, serta gejala-gejala yang ada saat kanker mulai timbul di dinding rahim.

"Dengan diadakannya kegiatan ini oleh GMP ini, diharapkan menjadi sebuah alarm atau pengingat untuk kaum perempuan tentang pentingnya menjaga kesehatan, terkhusus tentang kanker serviks yang telah menjadi isu nasional," jelas Randry.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa alasan relawan menggelar penyuluhan ini adalah karena masih banyaknya wanita yang belum memahami soal IVA dan gejala-gejala dari kanker serviks.

"Oleh sebab itu, datangnya kita di sini untuk melakukan sosialisasi dan kampanye tentang bahayanya penyakit tidak menular ini, kanker serviks yang sangat membahayakan," ujarnya.

