HOME NEWS SUMUT

Tingkatkan Kualitas Ibadah, TGS Ganjar Gelar Praktik Sholat Khusyuk Bersama Ratusan Jamaah

Amelia Hermawan , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |22:21 WIB
Tingkatkan Kualitas Ibadah, TGS Ganjar Gelar Praktik Sholat Khusyuk Bersama Ratusan Jamaah
TGS Ganjar Gelar Praktik Sholat di Asahan
ASAHAN- Relawan Tuan Guru Sahabat Ganjar Sumatera Utara (Sumut) memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Sukaraja, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada Kamis (22/6/2023).

Koordinator Daerah (Korda) Tuan Guru Sahabat (TGS) Ganjar Kabupaten Asahan, Syamsudin mengatakan, pihaknya menggelar pelatihan praktik sholat khusyuk kepada ratusan jamaah Majelis Taklim Al Hidayah.

"Kami mengadakan kegiatan pelatihan praktik sholat yang disampaikan oleh ustaz yang kami hadirkan," ujar Syamsudin.

Dikatakannya, dalam edukasi dan praktik sholat ini, TGS Ganjar menyampaikan cara menyucikan diri atau bertaharah sebelum memulai sholat. "Menyucikan diri dengan bertaharah, beristinja agar bersih, baru kita mulai sholat," ungkapnya.

Setelah materi tentang bertaharah, pihaknya langsung mempraktikkan gerakan sholat mulai takbir hingga salam yang sesuai dengan syariat Islam.

"Praktik sholat mulai takbir hingga salam. Tujuannya supaya kita melaksanakan sholat khusyuk secara baik dan bener sesuai syariat," ucapnya.

Menurutnya, para jamaah menyambut baik pelatihan ini. Dengan edukasi yang disampaikan tersebut, ilmu para jamaah bertambah sehingga ibadah yang dilakukan berimplikasi pada pikiran dan perbuatan positif.

"Antusiasme masyarakat menanggapi praktik ini sangat baik ya. Ilmu agama mereka jadi makin bertambah. Ada ratusan orang yang hadir dalam kegiatan ini," katanya.

Tuan Guru Ganjar berkomitmen untuk menggelar kegiatan serupa di beberapa wilayah di Sumut. Selain itu, para sukarelawan dan peserta yang hadir turut mendoakan Ganjar Pranowo agar terpilih menjadi presiden Indonesia periode 2024-2029.

"Kami masyarakat Kabupaten Asahan juga mendukung penuh Ganjar Pranowo sebagai presiden Indonesia pada 2024-2029," pungkasnya.

