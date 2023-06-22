Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Tragis! Masalah dengan Istri, Pria di Muratara Nekat Gantung Diri

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |07:52 WIB
Tragis! Masalah dengan Istri, Pria di Muratara Nekat Gantung Diri
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

MURATARA - Warga Desa Terusan, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara heboh dengan adanya penemuan seorang pemuda inisial D (25) gantung diri di rumahnya, Rabu 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.30 WIB.

Kapolres Muratara AKBP Ferly Rosa Putra melalui Kapolsek Karang Jaya AKP Toman Gultom membenarkan adanya laporan dari warga bahwa ada seorang pria ditemukan gantung diri di rumahnya, di Kampung 8 Desa Terusan Karang Jaya.

Korban pertama kali ditemukan kakak kandungnya, Indra yang curiga dengan tidak ada aktivitas yang dilakukan oleh korban. Karena sebelum gantung diri korban masih terlihat oleh warga pada Sabtu 18 Juni 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah Capuk.

"Korban ini terakhir dilihat di depan rumah saudara Capuk dan sempat meminjam handphone Capuk untuk SMS melalui massenger untuk ibunya yang tinggal di Singkut Jambi,” katanya.

Dalam SMS-nya, korban menjelaskan agar ibunya menyelesaikan permasalahan dengan istrinya dan apabila tidak menyelesaikan masalahnya korban akan bunuh diri.

“Bukti Chat itu ditemukan di handphone Capuk, bahwa korban akan gantung diri karena ada masalah dengan istrinya (istrinya lari dari rumah),” katanya.

Halaman:
1 2
      
