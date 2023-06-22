Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMSEL

Polda Sumsel Musnahkan 70 Kg Ganja Asal Padang yang Hendak Dikirim ke Jakarta

Dede Febriansyah , Jurnalis-Kamis, 22 Juni 2023 |16:16 WIB
Polda Sumsel Musnahkan 70 Kg Ganja Asal Padang yang Hendak Dikirim ke Jakarta
Polda Sumsel musnahkan 70 kg ganja. (MPI)
A
A
A

PALEMBANG - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan (Sumsel) memusnahkan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 70,8 kilogram dan 1,9 gram sabu dengan cara diblender.

Direktur Ditresnarkoba Polda Sumsel, Kombes Dolifar Manurung mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil pengungkapan kasus periode Mei-Juni dengan enam laporan polisi (LP).

"Dari 6 LP yang diungkap, setidaknya 11 orang tersangka ditangkap. Dari ungkap kasus ganja kering seberat 70,8 kilogram yang akan diselundupkan ke Jakarta itu, polisi menangkap tiga orang pelaku," ujar Dolifar, Kamis (22/6/2023).

Ia menjelaskan, untuk barang bukti ganja kering tersebut berasal dari Padang yang akan dikirim ke Jakarta. Namun, anggota mendapatkan infomasi pelaku akan melintas di Sumsel.

"Para tersangka diamankan di daerah Banyuasin, dengan barang bukti ganja seberat 70 kilogram," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polda Sumsel ganja Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193868/bnn-IyO9_large.jpg
Tersangka Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut Jaringan China-Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193827/bnn-aM7W_large.jpg
Modus Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, Happy Water Dikemas Produk Minuman Berasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/337/3193794/narkoba-WLVT_large.jpg
Breaking News! BNN Gerebek Pabrik Narkoba di Apartemen Jakut, 4 Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3192954/polres_jakpus_sita_17_ribu_butir_ekstasi-cPLZ_large.jpg
Polres Jakpus Sita 17.500 Butir Ekstasi Senilai Rp12,5 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/338/3192941/polisi_tangkap_2_kurir_sabu_100_kg_bermodus_towing_mobil_di_bekasi-Pw7H_large.jpg
Polisi Tangkap 2 Kurir Sabu 100 Kg Bermodus Towing Mobil di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement