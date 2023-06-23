Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kapal Selam yang Hilang Diyakini Meledak Dahsyat, 5 Bagian Kapal Ditemukan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |05:35 WIB
Kapal Selam yang Hilang Diyakini Meledak Dahsyat, 5 Bagian Kapal Ditemukan
Kapal selam wisata yang hilang di Samudra Atlantik (Foto: OceanGate via AP)
A
A
A

LONDON Kapal selam wisata yang hilang akhirnya ditemukan di dekat bangkai kapal Titanic di Samudra Atlantik. Lima orang yang menjadi penumpang kapal itu ditemukan tewas.

Kapal itu diyakini meledak secara dahsyat sebelum akhirnya menjadi hancur berkeping-keping.

Tidak jelas kapan ledakan itu terjadi atau apa yang mungkin menyebabkannya.

Lima bagian dari kapal selam itu ditemukan pada Kamis (22/6/2023), sekitar 1600 kaki dari haluan bangkai kapal Titanic. Kapal selam wisata ini diketahui menghilang pada Minggu (18/6/2023).

Puing-puing tersebut diyakini konsisten dengan kapal selam Titan.

Puing-puing itu ditemukan oleh kendaraan pencari bawah air (ROV) yang dikendalikan dari jarak jauh sekitar 1.600 kaki (480m) dari reruntuhan Titanic.

Potongan terpisah ditemukan yang memungkinkan pihak berwenang untuk memastikan bahwa mereka berasal dari Titan, termasuk kerucut ekor.

Tidak jelas apa yang menyebabkan kehancuran Titan.

Halaman:
1 2
      
