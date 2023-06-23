5 Orang Tewas di Kapal Selam yang Hilang, OceanGate: Mereka Adalah Penjelajah Sejati

LONDON - Perusahaan yang mengoperasikan penyelaman kapal selam wisata ke dekat reruntuhan kapal Titanic di Samudra Atlantik mengatakan lima orang yang tewas di kapal selam Titan adalah "penjelajah sejati".

OceanGate dalam sebuah pernyataan mengatakan orang-orang itu berbagi semangat petualangan yang berbeda.

Seperti diketahui, lima orang tewas diyakini tewas usai pencarian kapal selam wisata yang hilang di dekat bangkaikapal Titanic di Samudra Atlantik.

Dikutip BBC, orang-orang di kapal itu termasuk Stockton Rush, CEO OceanGate berusia 61 tahun, pengusaha Inggris-Pakistan Shahzada Dawood, 48, dan putranya Suleman, 19, dan pengusaha Inggris Hamish Harding, 58.

Orang-orang itu tewas dalam apa yang diyakini Penjaga Pantai AS sebagai ledakan dahsyat.

Lima bagian dari kapal selam itu ditemukan pada Kamis (22/6/2023), sekitar 1600 kaki dari haluan bangkai kapal Titanic. Kapal selam wisata ini diketahui menghilang pada Minggu (18/6/2023).

Dalam sebuah pernyataan, OceanGate mengatakan pihaknya menghargai komitmen semua pihak yang berusaha menemukan lima penjelajah ini, dan kerja siang dan malam mereka yang tak kenal lelah untuk mendukung kru dan keluarga mereka.