Puing-Puing Kapal Selam yang Hilang Ditemukan, Termasuk Kerangka Pendaratan dan Penutup Luar Kapal

Puing-puing kapal selam wisata yang hilang di Samudra Atlantik sudah ditemukan (Foto: OceanGate)

LONDON - Puing-puing telah ditemukan dalam pencarian kapal selam Titan yang hilang, termasuk bagian penutup luarnya.

Pakar selam David Mearns mengatakan kepada BBC bahwa presiden Klub Penjelajah - yang terhubung dengan komunitas penyelaman - mengatakan puing-puing itu termasuk kerangka pendaratan dan penutup belakang dari kapal selam.

Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) sebelumnya mengatakan "ladang puing" telah ditemukan. Puing-puing itu saat ini sedang diselidiki.

Puing-puing itu ditemukan oleh kendaraan pencari bawah air (ROV) yang dikendalikan dari jarak jauh di dekat bangkai kapal Titanic.

Lima orang penumpang dalam kapal selam wisata itu diyakini meningga dunia.

Dua dari lima orang di dalamnya, pengusaha Inggris Hamish Harding dan penjelajah Prancis Paul-Henri Nargeolet, adalah anggota Klub Penjelajah yang berbasis di AS.

Kapal Titan itu hilang di daerah terpencil Atlantik Utara pada Minggu (18/6/2023) dengan pasokan oksigen selama empat hari untuk lima awaknya.