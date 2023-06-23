Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Puing-Puing Kapal Selam yang Hilang Ditemukan, Termasuk Kerangka Pendaratan dan Penutup Luar Kapal

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:29 WIB
Puing-Puing Kapal Selam yang Hilang Ditemukan, Termasuk Kerangka Pendaratan dan Penutup Luar Kapal
Puing-puing kapal selam wisata yang hilang di Samudra Atlantik sudah ditemukan (Foto: OceanGate)
A
A
A

LONDON - Puing-puing telah ditemukan dalam pencarian kapal selam Titan yang hilang, termasuk bagian penutup luarnya.

Pakar selam David Mearns mengatakan kepada BBC bahwa presiden Klub Penjelajah - yang terhubung dengan komunitas penyelaman - mengatakan puing-puing itu termasuk kerangka pendaratan dan penutup belakang dari kapal selam.

Penjaga Pantai Amerika Serikat (AS) sebelumnya mengatakan "ladang puing" telah ditemukan. Puing-puing itu saat ini sedang diselidiki.

Puing-puing itu ditemukan oleh kendaraan pencari bawah air (ROV) yang dikendalikan dari jarak jauh di dekat bangkai kapal Titanic.

Lima orang penumpang dalam kapal selam wisata itu diyakini meningga dunia.

Dua dari lima orang di dalamnya, pengusaha Inggris Hamish Harding dan penjelajah Prancis Paul-Henri Nargeolet, adalah anggota Klub Penjelajah yang berbasis di AS.

Kapal Titan itu hilang di daerah terpencil Atlantik Utara pada Minggu (18/6/2023) dengan pasokan oksigen selama empat hari untuk lima awaknya.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/18/3002036/pecahkan-rekor-dunia-jam-saku-emas-dari-kapal-titanic-yang-tenggelam-laku-dijual-seharga-rp18-miliar-6LIqjioOQJ.jpg
Pecahkan Rekor Dunia, Jam Saku Emas dari Kapal Titanic yang Tenggelam Laku Dijual Seharga Rp18 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/28/18/2989278/kapal-keoyoung-sun-tenggelam-di-jepang-6-abk-wni-meninggal-dan-1-selamat-TLO6tv3L9b.jpg
Kapal Keoyoung Sun Tenggelam di Jepang, 6 ABK WNI Meninggal dan 1 Selamat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/18/2988760/joe-biden-perintahkan-penyelamatan-harus-diprioritaska-usai-jembatan-francis-scott-key-ambruk-ditabrak-kapal-kargo-IRewRPPP1P.jpg
Joe Biden Perintahkan Penyelamatan Harus Diprioritaskan Usai Jembatan Francis Scott Key Ambruk Ditabrak Kapal Kargo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/05/18/2965882/kenapa-selat-malaka-ramai-dilewati-kapal-kapal-4M70pxtfnH.jpg
Kenapa Selat Malaka Ramai Dilewati Kapal-Kapal?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/18/2962913/berapa-tarif-kapal-lewat-terusan-panama-yang-sedang-alami-kekeringan-T7yATRcRmX.jpg
Berapa Tarif Kapal Lewat Terusan Panama yang Sedang Alami Kekeringan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/18/2941363/serangan-houthi-meningkat-as-umumkan-koalisi-internasional-untuk-lindungi-pelayaran-laut-merah-NX9kZ9vBMn.jpg
Serangan Houthi Meningkat, AS Umumkan Koalisi Internasional untuk Lindungi Pelayaran Laut Merah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement