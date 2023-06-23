Gunakan Rudal Jarak Jauh Inggris, Rusia Sebut Ukraina Serang Jembatan Chonhar yang Terhubung ke Krimea

UKRAINA – Para pejabat Rusia mengatakan Ukraina telah menyerang jembatan yang menghubungkan Ukraina selatan ke semenanjung Krimea dengan rudal jarak jauh Inggris.

Gubernur yang dilantik Rusia di Kherson yang diduduki, Vladimir Saldo, mengatakan dua jembatan paralel Chonhar keduanya rusak.

Tidak ada yang terluka. Saldo mengatakan kemungkinan rudal Storm Shadow Inggris digunakan dalam serangan yang "diperintahkan oleh London".

Jembatan tersebut merupakan rute terpendek dari Krimea ke garis depan di selatan.

Ini juga merupakan penghubung penting ke kota Melitopol yang diduduki, yang terletak di jalur pantai dari perbatasan Rusia melintasi Ukraina selatan ke Krimea.

Foto yang diposting oleh Vladimir Saldo menunjukkan lubang menganga di salah satu dari dua jembatan, tetapi dia mengatakan perbaikan akan dilakukan dengan cepat dan kendaraan akan mengambil rute alternatif untuk sementara. Pejabat lain yang dipasang Rusia, Nikolai Lukashenko, mengatakan perbaikan bisa memakan waktu berminggu-minggu.

Vladimir Saldo mengancam akan membalas serangan terbaru dengan menargetkan jembatan yang menghubungkan negara tetangga Moldova dengan Rumania. Rumania, seorang anggota NATO, dan Moldova mengutuk komentarnya sebagai tidak dapat diterima.