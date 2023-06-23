Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Targetkan Kota-Kota Ukraina, Zelensky Sebut Rusia Siapkan Serangan Teroris di PLTN Zaporizhzhia

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:20 WIB
Targetkan Kota-Kota Ukraina, Zelensky Sebut Rusia Siapkan Serangan Teroris di PLTN Zaporizhzhia
PLTN Zaporizhzhia di Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA - Pasukan Rusia terus menargetkan kota-kota Ukraina termasuk daerah pemukiman kota asal Presiden Volodymyr Zelensky di Kryvyih Rih dan pelabuhan selatan Odesa dalam semalam.

Presiden Zelensky mengatakan kepada warga Ukraina pada Kamis (22/6/2023) bahwa badan intelijen telah menerima informasi bahwa Rusia sedang mempersiapkan "skenario serangan teroris" di pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia, yang disita selama invasi skala penuh pada tahun lalu.

PLTN tersebut adalah yang terbesar di Eropa dan Zelensky memperingatkan bahwa "radiasi tidak memiliki batas negara". Kremlin segera menolak komentarnya sebagai "kebohongan lain".

Meskipun enam reaktor pabrik semuanya telah ditutup, badan energi atom Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan pada Rabu (22/6/2023) bahwa situasi keselamatan dan keamanan di sana "sangat rapuh".

Ketinggian air di saluran yang digunakan untuk mendinginkan reaktor telah menurun sejak bendungan Kakhovka dihancurkan dan badan PBB itu mengatakan situasi di sekitar pabrik menjadi semakin tegang di tengah laporan serangan balasan Ukraina.

Seperti diketahui, pasukan Rusia merebut semenanjung Krimea dari Ukraina pada 2014 dan kemudian pada Februari tahun lalu mereka juga menginvasi wilayah pesisir selatan Ukraina.

