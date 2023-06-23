Kapal Migran Tenggelam di Samudra Atlantik, 30 Orang Diduga Tenggelam

SPANYOL - Lebih dari 30 migran diperkirakan tenggelam setelah kapal mereka tenggelam di Samudra Atlantik lepas Kepulauan Canary.

Badan amal Walking Borders dan Alarm Phone mengatakan kapal itu membawa sekitar 60 orang.

Pihak berwenang Spanyol mengatakan petugas penyelamat menemukan mayat seorang anak di bawah umur dan seorang pria, dan menyelamatkan 24 orang lainnya - tetapi tidak tahu berapa banyak orang di dalamnya.

Insiden tersebut menempatkan pengawasan baru pada tanggapan Eropa terhadap migrasi, setelah sebuah kapal tenggelam di lepas pantai Yunani pada pekan lalu.

Helena Maleno Garzon, dari Walking Borders, mengatakan bahwa 39 orang telah tenggelam, termasuk empat wanita dan seorang bayi.

Sedangkan Alarm Phone mengatakan 35 orang hilang. Kedua organisasi memantau kapal migran dan menerima telepon dari orang-orang di atas kapal atau kerabat mereka.

Kapal itu tenggelam sekitar 100 mil (160 km) tenggara Gran Canaria pada Rabu (21/6/2023).