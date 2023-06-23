Tipu Hotel Bintang 5, Pria Ini Tinggal Gratis Selama Hampir 2 Tahun

NEW DELHI - Seorang pria di India diduga berhasil tinggal di sebuah hotel bintang lima di ibukota, Delhi, selama hampir dua tahun tanpa membayar tagihan.

Polisi menerima pengaduan dari para manajer di Roseate House dekat bandara Delhi setelah mereka menemukan tindak penipuan yang nyata - 603 hari setelah pria itu tinggal.

Diwartakan BBC, pria itu diduga berutang biaya hotel lebih dari 5 juta rupee (sekira Rp913 juta).

Pengaduan tersebut menuduh pria itu berkolusi dengan staf yang membantu menyembunyikan tagihan yang menggunung. Sejauh ini belum ada yang ditangkap terkait pengaduan tersebut.

Meskipun kasus tersebut dilaporkan ke polisi Delhi pada 24 Mei, detailnya baru muncul belakangan ini di media lokal.

Pria yang tidak disebutkan namanya itu dikatakan telah check-in ke hotel pada 30 Mei 2019 setelah memesan kamar untuk satu malam, dan tinggal di sana hingga 22 Januari 2022, lapor surat kabar Indian Express.

Meski tidak membayar, salah satu anggota staf diduga terus memperpanjang masa tinggalnya, tambah laporan itu.