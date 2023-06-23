Sutradara Titanic Angkat Bicara Soal Meledaknya Kapal Selam Titan: Saya Seharusnya Memperingatkan

SUTRADARA film dan pembuat kapal selam James Cameron berharap bisa memperingatkan lebih awal tentang kapal selam Titan yang meledak dalam ekspedisi ke reruntuhan Titanic. Dia mengatakan telah menemukan desain lambung yang berisiko.

Cameron pernah menjelajah laut pada 1990-an. Saat itu, dia meneliti dan membuat film Titanic, film yang sukses hingga peraih penghargaan Oscar..

Dia juga merupakan salah satu pemilik dari Triton Submarines, perusahaan yang membuat kapal selam untuk penelitian dan pariwisata, serta terlibat dalam komunitas kecil submersible, atau industri Manned Underwater Vehicle (MUV).

Ketika mendengar bahwa OceanGate sedang membuat kapal selam laut dalam dengan komposit serat karbon dan lambung titanium, Cameron mengatakan dia skeptis atas ide OceanGate itu.

"Saya pikir itu adalah ide yang mengerikan. Saya seharusnya bicara (tentang kekhawatiran), tetapi saya menganggap seseorang lebih pintar dari saya, Anda tahu, karena saya tidak pernah bereksperimen dengan teknologi itu, tetapi kedengarannya buruk dari luarnya," kata Cameron kepada Reuters dalam wawancara Zoom.

Penyebab ledakan Titan belum ditentukan, tetapi Cameron menganggap para kritikus benar dalam memperingatkan bahwa serat karbon dan lambung titanium akan memungkinkan delaminasi dan masuknya air mikroskopis, yang menyebabkan kegagalan progresif dari waktu ke waktu.