Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Sutradara Titanic Angkat Bicara Soal Meledaknya Kapal Selam Titan: Saya Seharusnya Memperingatkan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:42 WIB
Sutradara Titanic Angkat Bicara Soal Meledaknya Kapal Selam Titan: Saya Seharusnya Memperingatkan
James Cameron. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUTRADARA film dan pembuat kapal selam James Cameron berharap bisa memperingatkan lebih awal tentang kapal selam Titan yang meledak dalam ekspedisi ke reruntuhan Titanic. Dia mengatakan telah menemukan desain lambung yang berisiko.

Cameron pernah menjelajah laut pada 1990-an. Saat itu, dia meneliti dan membuat film Titanic, film yang sukses hingga peraih penghargaan Oscar.. 

Dia juga merupakan salah satu pemilik dari Triton Submarines, perusahaan yang membuat kapal selam untuk penelitian dan pariwisata, serta terlibat dalam komunitas kecil submersible, atau industri Manned Underwater Vehicle (MUV).

Ketika mendengar bahwa OceanGate sedang membuat kapal selam laut dalam dengan komposit serat karbon dan lambung titanium, Cameron mengatakan dia skeptis atas ide OceanGate itu.

"Saya pikir itu adalah ide yang mengerikan. Saya seharusnya bicara (tentang kekhawatiran), tetapi saya menganggap seseorang lebih pintar dari saya, Anda tahu, karena saya tidak pernah bereksperimen dengan teknologi itu, tetapi kedengarannya buruk dari luarnya," kata Cameron kepada Reuters dalam wawancara Zoom.

Penyebab ledakan Titan belum ditentukan, tetapi Cameron menganggap para kritikus benar dalam memperingatkan bahwa serat karbon dan lambung titanium akan memungkinkan delaminasi dan masuknya air mikroskopis, yang menyebabkan kegagalan progresif dari waktu ke waktu.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151002/donald_trump-K23A_large.jpg
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Dapat Tercapai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140724/tentara_bayaran_as_dari_perusahaan_srs-hLrl_large.jpg
Awasi Bantuan Gaza, Perusahaan Tentara Bayaran AS Mulai Rekrut Anggota di LinkedIn
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement