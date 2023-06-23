Ini Kapal Selam Titan yang Meledak Saat Kunjungi Bangkai Titanic, Tewaskan 5 Penumpangnya

JAKARTA - Kapal selam kecil Titan hilang sekitar satu jam 45 menit setelah menyelam ke dasar laut di lepas pantai Newfoundland, Kanada, pada Minggu (18/6/2023).

Misi pencarian besar-besaran kemudian dilakukan dengan memperluas area pencarian hingga dua kali lipat hingga 36.260 kilometer persegi, hampir seluas Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA:

Tim penyelamat sempat mendengar "suara-suara" di daerah dekat tempat kapal itu hilang.

Menurut memo internal pemerintah AS yang dilihat oleh sejumlah media AS, "dentuman" terdengar dalam interval 30 menit pada hari Selasa (20/6/2023).

Kapal selam yang diyakini hilang adalah kapal selam Titan milik OceanGate. Kapal selam seukuran truk yang menampung lima orang dan biasanya menyelam dengan pasokan oksigen darurat selama empat hari.

BACA JUGA:

Perusahaan wisata OceanGate mengatakan semua opsi sedang dieksplorasi demi menyelamatkan lima orang di dalamnya.

Tiket berharga USD250.000 (atau sekitar Rp3,7 miliar) untuk perjalanan selama delapan hari, termasuk menyelam ke bangkai kapal Titanic di kedalaman 3.800 meter.

Berbagai instansi pemerintah, Angkatan Laut AS dan Kanada, serta sejumlah perusahaan komersial di bidang kelautan ikut membantu operasi penyelamatan, kata para pejabat.

Bangkai kapal Titanic terletak sekitar 700km di selatan St John's, Newfoundland, walaupun misi penyelamatan dijalankan dari Boston, Massachusetts.

(Foto: Oceangate/BBC)





Situs resmi OceanGate mencantumkan tiga kapal selam yang dimilikinya, dan hanya kapal selam bernama Titan yang mampu menyelam cukup dalam untuk mencapai reruntuhan Kapal Titanic.

Kapal berbobot 10.432kg dan, menurut situs resminya, dapat mencapai kedalaman hingga 13.100 kaki dan memiliki pasokan oksigen bagi lima awak dalam 96 jam.

Situs resmi OceanGate mencantumkan tiga kapal selam yang dimilikinya, dan hanya kapal selam bernama Titan yang mampu menyelam cukup dalam untuk mencapai reruntuhan Kapal Titanic.

Kapal berbobot 10.432 kg. Menurut situs resminya, dapat mencapai kedalaman hingga 13.100 kaki dan memiliki pasokan oksigen bagi lima awak dalam 96 jam.