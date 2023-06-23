Ini Identitas 5 Korban Kapal Selam Wisata Titanic yang Meledak, Jasadnya Kemungkinan Tak Akan Ditemukan

KEPINGAN kapal selam Titan, yang dioperasikan OceanGate Expedition, telah ditemukan, mengakhiri pencarian selama empat hari yang telah menarik perhatian dunia. Titan, yang membawa turis dalam perjalanan wisata untuk melihat bangkai Titanic, diyakini meledak dan hancur akibat tekanan air saat turun ke kedalaman 3.800 meter dimana reruntuhan kapal tersebut berada.

Dilansir dari Reuters, terdapat lima orang di dalam Titan saat kapal tersebut meledak di kedalaman laut. Mereka membayar biaya sebesar USD250.000 (sekira Rp3,7 miliar) untuk ikut dalam perjalanan bawah laut yang berakhir nahas itu.

Hamish Harding, (58), adalah miliarder Inggris, pemilik Action Aviation. Harding yang tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) sempat memposting di media sosialnya tentang perjalanan untuk melihat bangkai Titanic dengan Titan, mengatakan misi itu tampaknya akan menjadi yang “pertama dan terakhir di tahun 2023”.

Pengusaha Pakistan Shahzada Dawood, (48), dan putranya Suleman telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga berada di dalam Titan. Shahzada adalah wakil ketua salah satu konglomerat terbesar Pakistan, Engro Corporation, yang bergerak dalam investasi di bidang pupuk, manufaktur kendaraan, energi, dan teknologi digital.

Shahzada adalah warga negara Inggris yang tinggal di negara itu bersama istri dan dua anaknya, salah satunya Suleman.