Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ini Identitas 5 Korban Kapal Selam Wisata Titanic yang Meledak, Jasadnya Kemungkinan Tak Akan Ditemukan

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |11:52 WIB
Ini Identitas 5 Korban Kapal Selam Wisata Titanic yang Meledak, Jasadnya Kemungkinan Tak Akan Ditemukan
Shahzada Dawood, (48), dan putranya Suleman, (19), tewas dalam ledakan kapal selam Titan di Samudera Atlantik. (Foto: Reuters)
A
A
A

KEPINGAN kapal selam Titan, yang dioperasikan OceanGate Expedition, telah ditemukan, mengakhiri pencarian selama empat hari yang telah menarik perhatian dunia. Titan, yang membawa turis dalam perjalanan wisata untuk melihat bangkai Titanic, diyakini meledak dan hancur akibat tekanan air saat turun ke kedalaman 3.800 meter dimana reruntuhan kapal tersebut berada.

Dilansir dari Reuters, terdapat lima orang di dalam Titan saat kapal tersebut meledak di kedalaman laut. Mereka membayar biaya sebesar USD250.000 (sekira Rp3,7 miliar) untuk ikut dalam perjalanan bawah laut yang berakhir nahas itu.

Hamish Harding, (58), adalah miliarder Inggris, pemilik Action Aviation. Harding yang tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) sempat memposting di media sosialnya tentang perjalanan untuk melihat bangkai Titanic dengan Titan, mengatakan misi itu tampaknya akan menjadi yang “pertama dan terakhir di tahun 2023”.

Pengusaha Pakistan Shahzada Dawood, (48), dan putranya Suleman telah dikonfirmasi oleh pihak keluarga berada di dalam Titan. Shahzada adalah wakil ketua salah satu konglomerat terbesar Pakistan, Engro Corporation, yang bergerak dalam investasi di bidang pupuk, manufaktur kendaraan, energi, dan teknologi digital.

Shahzada adalah warga negara Inggris yang tinggal di negara itu bersama istri dan dua anaknya, salah satunya Suleman.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/18/3172834/elon_musk-eMUJ_large.jpg
Dokumen Predator Seks Epstein Terungkap, Ada Nama Elon Musk hingga Pangeran Andrew
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/18/3163407/presiden_rusia_vladimir_putin_dan_presiden_as_donald_trump-13Vi_large.jpg
Trump Dorong Perjanjian Damai untuk Akhiri Perang Rusia-Ukraina, Bukan Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/18/3161301/ceo_apple_hadiahi_trump_plakat_beralaskan_emas_24_karat-OBJw_large.jpg
CEO Apple Hadiahi Trump Plakat Beralaskan Emas 24 Karat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/18/3154787/suasana_di_sinjil_tepi_barat_palestina-vwEJ_large.jpg
Warga AS Tewas Dikeroyok Pemukim Israel di Tepi Barat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/18/3151002/donald_trump-K23A_large.jpg
Trump Yakin Gencatan Senjata Gaza Dapat Tercapai Pekan Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140724/tentara_bayaran_as_dari_perusahaan_srs-hLrl_large.jpg
Awasi Bantuan Gaza, Perusahaan Tentara Bayaran AS Mulai Rekrut Anggota di LinkedIn
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement