Serangan Pesawat Tak Berawak Israel Tewaskan 3 Militan Palestina di Tepi Barat

PALESTINA - Tiga militan Palestina telah tewas dalam serangan pesawat tak berawak Israel yang jarang terjadi di Tepi Barat yang diduduki, di tengah meningkatnya kekerasan di wilayah tersebut.

Militer Israel mengatakan pihaknya menargetkan "sel teroris di dalam kendaraan mencurigakan" yang melakukan serangan penembakan di dekat Jalama pada Rabu (21/6/2023) malam.

Itu adalah serangan pertama di Tepi Barat sejak 2006 silam.

Responden pertama Palestina mengatakan mereka menemukan tiga mayat di dalam mobil yang terbakar tetapi tentara mencegah pemindahan mereka.

Kantor berita Palestina Wafa mengidentifikasi mereka sebagai Mohammed Bashar Uweis, 28, Suhayb Adnan al-Ghoul, 27, dan Ashraf Murad Saadi, 17.

Kesemua korban ini berasal dari kota Jenin. Kelompok militan Jihad Islam Palestina (PIJ) mengatakan Ghoul dan Saadi adalah pejuangnya, sementara Uweis berasal dari Brigade Martir Al-Aqsa, sayap bersenjata gerakan Fatah.

PIJ memperingatkan para pemimpin Israel bahwa mereka akan memikul tanggung jawab atas keputusan bodoh mereka untuk menyerang para operator ini dengan pesawat tak berawak dan menjaga jenazah mereka.