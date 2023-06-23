Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tragis, Balita 2 Tahun Tak Sengaja Tembak dan Tewaskan Ibunya yang Sedang Hamil

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:22 WIB
Tragis, Balita 2 Tahun Tak Sengaja Tembak dan Tewaskan Ibunya yang Sedang Hamil
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
NORWALK - Seorang balita di Ohio, Amerika Serikat (AS) yang iseng memainkan senjata api secara tidak sengaja menembak punggung ibunya yang sedang hamil. Insiden ini mengakibatkan sang ibu dan bayi yang dikandungnya meninggal dunia. 

Departemen Kepolisian Norwalk mengatakan dalam rilis berita bahwa mereka menerima panggilan darurat pada Jumat, (16/6/2023) pukul 1 siang waktu setempat, dari ibu berusia 31 tahun, yang diidentifikasi sebagai Laura Ilg. Dalam panggilan itu, Laura mengatakan kepada operator bahwa dia "ditembak di punggung oleh putranya yang berusia 2 tahun" dan bahwa dia sedang hamil delapan bulan, menurut outlet berita WOIO.

Beberapa saat kemudian, suaminya, yang diidentifikasi sebagai Alek Ilg yang berusia 28 tahun, menelepon 911 mengatakan bahwa dia "menerima telepon dari istrinya yang 'meneriakkan sesuatu tentang putra saya dan perlu menelepon 911.'"

Petugas polisi segera pergi ke rumah dan memaksa masuk melalui pintu depan yang terkunci.

Menurut rilis berita yang dilansir IB Times, ibu dan putranya "ditemukan di kamar tidur utama lantai atas, bersama dengan" sebuah pistol.

Setelah melihat kedatangan polisi, sang ibu meminta petugas untuk mengeluarkan putranya dari kamar. Petugas memberikan bantuan kepada wanita tersebut.

