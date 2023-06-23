Kebakaran 1,5 Hektare Lahan Taman Nasional Tesso Nilo Berhasil Dipadamkan

PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Riau, berhasil dipadamkan.

Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto mengatakan luas hutan dan lahan yang terbakar di Taman Nasional Tesso Nili sekira 1,5 hektare.

"Kebakaran terdektesi melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning," kata Kapolres Pelalawan AKBP Suwito, Kamis 22 Juni 2023.

Dijelaskannya, kebakaran tersebut terjadi sejak Rabu malam, Berdasar informasi tersebut tim Polsek Ukui bersama TNI, Dinas Kehutanan Provinsi pRiau langsung bergerak cepat menuju lokasi yang berjarak 30 kilometer dari Polsek Ukui dengan menggunakan 10 unit sepeda motor untuk melakukan upaya pemadaman.

"Anggota kita bersama TNI dan dinas kehutanan bergerak menuju lokasi Karhutla. Namun karena jarak tempuh yang cukup jauh dan medan yang cukup terjal di perlukan waktu tempuh yang cukup lama yakni sekitar 5 jam. Lokasinya berada terdeteksi di Dusun Take Jaya Desa Air Hitam," tuturnya.

Saat tim tiba di lokasi kebakaran hutan dan lahan tim menemukan bekas kayu tumbang, sisa belukar yang sebagian telah habis terbakar yang hanya menyisakan asap dari tunggul kayu yang terbakar.

"Karena lokasi perbukitan, tim sulit menemukan air, yang dapat di lakukan tim hingga larut malam yaitu melakukan lokalisir areal yang telah terbakar dan melakukan pemadaman dengan alat seadanya agar api tidak kembali hidup," ujar Suwinto.