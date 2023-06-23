Gempa M4,5 Guncang Mukomuko Bengkulu

, Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |02:12 WIB

JAKARTA - Gempa dengan magnitudo (M) 4,5 mengguncang Mukomuko, Bengkulu, sekira pukul 01.59 WIB, Jumat (23/6/2023).

"Mag:4.5, 23-Jun-2023 01:59:05WIB, Lok:3.98LS, 100.78BT (160 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU)," tulis akun resmi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) seperti dikutip dari @infoBMKG.

Gempa tersebut berada di kedalaman10 kilometer.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis petugas BMKG.

(Angkasa Yudhistira)