Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Satgas Pamtas RI - Papua Nugini Gagalkan Penyelundupan Ganja di Tengah Hutan Jayapura

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:13 WIB
Satgas Pamtas RI - Papua Nugini Gagalkan Penyelundupan Ganja di Tengah Hutan Jayapura
Foto: istimewa.
A
A
A

JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Yonif 132/BS menggagalkan upaya penyelundupan 20 paket ganja seberat 8,254 gram di tengah hutan belantara perbatasan Skow-Wutung, Distrik Muara Tami, Kita Jayapura, Papua.

Upaya penyelundupan ganja kering itu digagalkan oleh tim patroli yang dipimpin oleh Wakil Komandan Satuan Tugas (Wadansatgas) Mayor Inf Zulfikar Rakita Dewa.

"Kami gagalkan penyelundupan ganja kering yang dibawa oleh dua orang tak dikenal, ganja kering sebanyak 20 paket seberat 8.254 gram," kata Mayor Zulfikar melalui keterangan resminya dikutip Jumat (22/6/2023).

Mayor Inf Zulfikar mengatakan, penggagalan penyelundupan ganja berawal saat ada informasi mengenai aktivitas mencurigakan dari seorang masyarakat berinisial SO di Kampung Mosso. Setelah itu pihaknya melakukan pendalaman, dan melaporkannya ke Komandan Satuan Tugas (Dansatgas).

"Yang sebelumnya juga telah dilaporkan perihal tersebut kepada Dansatgas Letkol INF Ahmad Fauzi, yang kemudian memerintahkan untuk mencari informasi lebih lanjut dan mendetail," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/20/337/3097393/perbatasan-qj1H_large.jpg
Sidang Ke-38 JBC, Pengelolaan Perbatasan RI-PNG Jadi Sorotan Utama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/337/3045663/bnpp-EhFp_large.jpg
BNPP Dorong Pembangunan PLBN Sei Kelik, Perjuangkan Nasib Warga di Tapal Batas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/337/3042737/bnpp-cjoW_large.jpg
Awasi Lintas Batas Negara, BNPP Lakukan Pemetaan dan Profiling Jalur Tikus di Sintang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/340/2936802/pasukan-tamalatea-gandeng-pemuda-untuk-rawat-tugu-indonesia-di-perbatasan-ri-png-QbWy8zaWKZ.jpg
Pasukan Tamalatea Gandeng Pemuda untuk Rawat Tugu Indonesia di Perbatasan RI-PNG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/04/337/2857432/wapres-maruf-datangi-pos-pengamanan-perbatasan-ri-malaysia-di-ambalat-pulau-sebatik-ruoKEQyslO.jpg
Wapres Maruf Datangi Pos Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Ambalat Pulau Sebatik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/15/337/2846987/halaman-terdepan-negara-bnpp-ungkap-strategi-menata-kawasan-perbatasan-iihS26QYrK.jpeg
Halaman Terdepan Negara, BNPP Ungkap Strategi Menata Kawasan Perbatasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement