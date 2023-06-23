Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Selidiki Pelaku Karhutla di Taman Nasional Tesso Nillo Pelalawan

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |08:47 WIB
Polisi Selidiki Pelaku Karhutla di Taman Nasional Tesso Nillo Pelalawan
Karhutla di Taman Nasional Tesso Nillo (Foto: istimewa/Okezone)
A
A
A

PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Riau. Namun saat ini kebakaran sudah berhasil ditangani.

Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto mengatakan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar di Taman Nasional Tesso Nili sekitar seluas 1,5 hektare.

"Kebakaran terdektesi melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning," kata Kapolres Pelalawan Jumat (23/6/2023).

Dijelaskannya bahwa Karhutla setelah pada malam terpantau ada kebakaran. Berdasar informasi tersebut tim Polsek Ukui bersama TNI,Dinas Kehutanan Provinsi Riau langsung bergerak cepat menuju lokasi yang berjarak 30 kilo meter dari Polsek Ukui dengan menggunakan 10 unit sepeda motor untuk melakukan upaya pemadaman.

"Anggota kita bersama TNI dan dinas kehutanan bergerak menuju lokasi Karhutla. Namun karena jarak tempuh yang cukup jauh dan medan yang cukup terjal di perlukan waktu tempuh yang cukup lama yakni sekitar 5 jam. Lokasinya berada terdeteksi di Dusun Take Jaya Desa Air Hitam.

Saat tim tiba di lokasi kebakaran hutan dan lahan tim menemukan bekas kayu tumbang, sisa belukar yang sebagian telah habis terbakar yang hanya menyisakan asap dari tunggul kayu yang terbakar.

"Karena lokasi perbukitan, tim sulit menemukan air, yang dapat di lakukan tim hingga larut malam yaitu melakukan lokalisir areal yang telah terbakar dan melakukan pemadaman dengan alat seadanya agar api tidak kembali hidup,"sebut Suwinto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/05/340/3160613/polri-2lcI_large.jpg
Breaking News! Perwira Brimob Tewas saat Padamkan Kebakaran Hutan di Riau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/340/3159372/kebakaran-5GQu_large.jpg
Modifikasi Cuaca Berhasil Turunkan Hujan dan Kendalikan Kebakaran Hutan di Jambi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/608/3151995/kebakaran-fBxD_large.jpg
Kebakaran Hutan Melanda Kawasan Danau Toba, Sudah 50 Hektare Lahan Ludes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/519/3038425/lahan-di-gunung-arjuno-kembali-terbakar-21-hektare-hangus-dijilat-si-jago-merah-eeom38sd6l.jpg
Lahan di Gunung Arjuno Kembali Terbakar, 21 Hektare Hangus Dijilat Si Jago Merah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/337/3037796/karhutla-menurun-bmkg-klaim-efek-modifikasi-cuaca-adDAx2fOlg.jpg
Karhutla Menurun, BMKG Klaim Efek Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/608/3036336/hutan-lindung-di-danau-toba-terbakar-dpr-cukup-ironi-hanya-ditangani-seadanya-W7nA1YfuIy.jpg
Hutan Lindung di Danau Toba Terbakar, DPR: Cukup Ironi Hanya Ditangani Seadanya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement