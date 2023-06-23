Polisi Selidiki Pelaku Karhutla di Taman Nasional Tesso Nillo Pelalawan

PEKANBARU - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) melanda Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Kabupaten Pelalawan, Riau. Namun saat ini kebakaran sudah berhasil ditangani.

Kapolres Pelalawan AKBP Suwinto mengatakan bahwa luas hutan dan lahan yang terbakar di Taman Nasional Tesso Nili sekitar seluas 1,5 hektare.

"Kebakaran terdektesi melalui aplikasi Dashboard Lancang Kuning," kata Kapolres Pelalawan Jumat (23/6/2023).

Dijelaskannya bahwa Karhutla setelah pada malam terpantau ada kebakaran. Berdasar informasi tersebut tim Polsek Ukui bersama TNI,Dinas Kehutanan Provinsi Riau langsung bergerak cepat menuju lokasi yang berjarak 30 kilo meter dari Polsek Ukui dengan menggunakan 10 unit sepeda motor untuk melakukan upaya pemadaman.

"Anggota kita bersama TNI dan dinas kehutanan bergerak menuju lokasi Karhutla. Namun karena jarak tempuh yang cukup jauh dan medan yang cukup terjal di perlukan waktu tempuh yang cukup lama yakni sekitar 5 jam. Lokasinya berada terdeteksi di Dusun Take Jaya Desa Air Hitam.

Saat tim tiba di lokasi kebakaran hutan dan lahan tim menemukan bekas kayu tumbang, sisa belukar yang sebagian telah habis terbakar yang hanya menyisakan asap dari tunggul kayu yang terbakar.

"Karena lokasi perbukitan, tim sulit menemukan air, yang dapat di lakukan tim hingga larut malam yaitu melakukan lokalisir areal yang telah terbakar dan melakukan pemadaman dengan alat seadanya agar api tidak kembali hidup,"sebut Suwinto.