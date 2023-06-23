Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gerebek Tambang Emas Ilegal di Muratara, Polisi Tangkap 3 Penambang Liar

Era Neizma Wedya , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |10:49 WIB
MURATARA - Satuan Reserse Kriminal Polres Musirawas Utara (Muratara), Sumatera Selatan menggerebek tambang emas ilegal (peti) yang berada di Kecamatan Ulu Rawas. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 3 pelaku penambang liar beserta barang bukti.

Wakapolres Muratara, Kompol I Putu Suryawan didampingi Kasat Reskrim AKP Sofian Hadi mengatakan, penggerebekan dilakukan setelah tim mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya aktivitas tambang emas ilegal. Tambang emas ilegal ini diduga telah merusak lingkungan dan mencemari aliran Sungai Tumbuk yang berada di hulu sungai, tepatnya di wilayah Kelurahan Muara Kulam, Kecamatan Ulu Rawas, Muratara.

Selanjutnya petugas Unit Pidana Khusus Satreskrim Polres Muratara yang berkordinasi dengan polsek setempat akhirnya bergerak cepat dan melakukan penggerebekan di lokasi pada Rabu (21/6/2023). Polisi kemudian menangkap 3 pelaku penambang emas liar berinisial S, M, dan H yang merupakan warga setempat.

