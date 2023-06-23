Bentuk Perhatian dan Kepedulian Terhadap Generasi Muda, Pos Eragayam Ajarkan Anak-Anak Baca Tulis di Distrik Eragayam

MEMBERAMO TENGAH - Personel Satgas Yonif Raider 200/BN melalui Pos Eragayam memberikan pelajaran membaca dan menulis bagi anak-anak di Distrik Eragayam, Kab. Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan, pada Jumat (23/06/2023).

Danpos Eragayam Letda Inf Hari Cahyono dalam rilis keterangannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian terhadap generasi muda bangsa yang tinggal di Distrik Eragayam.

“Kegiatan ini salah satu upaya dari Satgas untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan kebangsaan dan memotivasi semangat belajar anak-anak dalam menuntut ilmu dan cita-citanya” tegas Danpos.