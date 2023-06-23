Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

HUT Ke-77 Polri, Polda Riau Pererat Solidaritas dengan TNI

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:29 WIB
HUT Ke-77 Polri, Polda Riau Pererat Solidaritas dengan TNI
M Iqbal. (Foto: Banda H Tanjung)
PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen M Iqbal mengatakan bahwa hubungan TNI dan Polri harus terus dijaga. Mantan Kadiv Humas Mabes Polri menjelaskan bahwa sinergitas antar dua institusi selama ini di Riau juga sudah baik.

Salah satu yang dilakukan untuk menjaga kekuatan antar institusi negara adalah dengan melakukan olahraga bersama Polri dengan tiga matra yakni dengan TNI-AD, TNI AU dan TNI-AL.

"Kita ingin solidaritas, sinergitas Polri samakin menguat. Salah satunya adalah dengan olahraga bersama. Ini juga dilakukan semua Polri di di 12 kabupaten kota di Riau," kata Kapolda Riau saat menggelar olahraga bersama TNI dan unsur Forkopinda di Pekanbaru, Jumat (23/6/2023).

Kapolda menjelaskan bahwa olahraga harus digalakkan demi menjaga kebugaran. Untuk anggota Polri juga harus bugar agar dalam pelayanan masyarakat lebih maksimal.

Kapolda menambahkan, bahwa olahraga merupakan salah satu cara yang efektif untuk membangun kebersamaan dan kekompakan antara personel Polri dan TNI.

Dengan semangat kebersamaan yang terjalin menunjukkan komitmen untuk bekerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Provinsi Riau.

“Saya berharap dapat terus memperkuat sinergi dan kerja sama guna menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif," kata Irjen Iqbal.

Dalam HUT Polri ke 77, Polda Riau dan jajaran juga telah melakukan kegiatan untuk masyarakat. Salah satunya adalah sunat massal. Selain itu Polda Riau juga melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan massal masyarakat, operasi bibir sumbing gratis, operasi katarak gratis, vaksinasi boster ke 2, serta pemeriksaan USG 4 Dimensi.

