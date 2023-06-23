Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Hilang Kontak di Belantara Papua, Pesawat Semuwa Air Bawa Enam Penumpang

Omega Batkorumbawa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:55 WIB
Hilang Kontak di Belantara Papua, Pesawat Semuwa Air Bawa Enam Penumpang
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

JAYAPURA - Alam Papua pegunungan kembali meneror maskapai Semuwa Air penerbangan dari bandara Elelim menuju Distrik Piok, Kabupaten Yalimo yang hilang kontak sejak pagi tadi pukul 10.53 WIT.

Pesawat berjenis Caravan dengan nomor PK-SMW masih hilang di hutan belantara Provonsi Papua Pegunungan. Kepala Seksi Operasi dan Siaga Sar Jayapura, Marinus Ohoirat saat dikonfirmasi telah membenarkan adanya kejadian tersebut.

"Benar, tekale off dari elelim 10.53 WIT kemudian hilang kontak setelah 7 menit take off," kata Marinus.

Hingga saat ini, Marinus Ohoirat juga mengatakan, proses pencarian sudah dilakukan pada pukul 13.00 WIT di dua titik.

"Kami sudah mulai lakukan pencarian mulai pukul 13.00 dari wamena dari 2 titik namun belum menemukan titik koordinat maskapai tersebut," ujar Marinus

Maskapai Semuwa Air yang hilang kontak dari Elelim tersebut dengan total enam orang dalam pesawat yang terdiri dari pilot, Co.pilot dan empat penumpang.

(Awaludin)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/09/340/2981119/pencarian-pesawat-smart-air-kembali-dilanjutkan-lewat-udara-dan-darat-yJz6UNoWbq.jpg
Pencarian Pesawat Smart Air Kembali Dilanjutkan Lewat Udara dan Darat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/08/340/2980947/hilang-kontak-pesawat-smart-air-angkut-sembako-dari-tarakan-hmOs1a5bqb.jpg
Hilang Kontak, Pesawat Smart Air Angkut Sembako dari Tarakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/337/2837220/belum-evakuasi-korban-pesawat-sam-tim-sar-terkendala-cuaca-ekstrim-xTu9wyWUDC.jpg
Belum Evakuasi Korban Pesawat SAM, Tim SAR Terkendala Cuaca Ekstrim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/337/2836872/3-fakta-tim-sar-evakuasi-korban-sam-air-terjunkan-6-personel-etsBbHSAhn.jpg
3 Fakta Tim SAR Evakuasi Korban SAM Air, Terjunkan 6 Personel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/25/337/2836735/tim-sar-evakuasi-korban-pesawat-sam-air-di-papua-pegunungan-bWyc1scFO2.jpg
Tim SAR Evakuasi Korban Pesawat SAM Air di Papua Pegunungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/23/337/2836082/5-fakta-pesawat-semuwa-air-jatuh-di-papua-evakuasi-terkendala-cuaca-lrtz5UWN4p.jpg
5 Fakta Pesawat Semuwa Air Jatuh di Papua, Evakuasi Terkendala Cuaca
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement