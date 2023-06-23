Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tim SAR Bergerak Cari Pesawat Semuwa Air Hilang Kontak di Papua

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:59 WIB
Tim SAR Bergerak Cari Pesawat Semuwa Air Hilang Kontak di Papua
Ilustrasi jatuh (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Tim SAR tengah melakukan pencarian Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023).

Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi mengatakan, pihaknya telah menemukan lokasi yang diduga tempat terjatuhnya pesawat. Saat ini, Tim SAR dibantu dengan maskapai Susi Air tengah menuju ke lokasi.

"Tim SAR sudah menuju lokasi, Susi Air juga bantu lihat perkiraan tempat jatuhnya," tutur Henri saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Henri memastikan, pihaknya telah melakukan aksi cepat untuk melakukan pencarian. "Intinya Basarnas sudah aksi cepat dan ketahui posisi berdasarkan track penerbangannya," ujar Henri. 

Sebelumnya, Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air hilang kontak di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat 23 Juni 2023. Pesawat gran caravan nomor penerbangan PK-SMW itu dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Distrik Elelim ke Distrik Poik.

