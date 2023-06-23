Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Semuwa Air Terjatuh di Papua Pegunungan, Tim SAR Temukan Lokasinya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |15:02 WIB
Pesawat Semuwa Air Terjatuh di Papua Pegunungan, Tim SAR Temukan Lokasinya
Pesawat Semuwa Air (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Tim SAR tengah melakukan pencarian Pesawat Semuwa Aviasi Mandiri (SAM) Air terjatuh di Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan, Jumat (23/6/2023).

Kepala Basarnas Marsekal, Madya TNI Henri Alfiandi mengatakan, pihaknya telah menemukan lokasi yang diduga tempat terjatuhnya pesawat. Saat ini, Tim SAR dibantu dengan maskapai Susi Air tengah menuju ke lokasi.

"Tim SAR sudah menuju lokasi, Susi Air juga bantu lihat perkiraan tempat jatuhnya," tutur Henri saat dihubungi, Jumat (23/6/2023).

Henri memastikan, pihaknya telah melakukan aksi cepat untuk melakukan pencarian.

Halaman:
1 2
      
