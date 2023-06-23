RPA Perindo Maluku Sosialisasi Visi Misi kepada Seluruh Pengurus

MALUKU - Sekjen DPP Relawan Perempuan dan Anak (RPA) Partai Perindo, Herly Lotulang bersama sejumlah pengurus RPA Partai Perindo Maluku mendatangi kantor DPRD Provinsi Maluku di Karang Panjang, Ambon, pada Jumat (23/6/2023) pagi.

Pengurus RPA menyosialisasikan visi misi RPA kepada pengurus dan Bacaleg Partai Perindo Maluku. Sosialisasi ini sebagai komitmen untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak dari tindakan kekerasan seksual.

"Ini adalah satu bentuk kita menginformasikan tentang visi dan misi kepada RPA Partai Perindo," ujar Herly.

Tiga hal penting menjadi agenda sosialisasi RPA Maluku, yakni sosialisasi pendampingan perempuan dan anak, sosialisasi UU Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dan pemberdayaan dalam hal edukasi.