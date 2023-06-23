Cuaca Berkabut, Evakuasi Pesawat Sam Air di Hutan Papua Dilanjutkan Besok

JAYAPURA - Manajemen Sam Air, Bambang selaku bagian Safety Sam Air mengatakan, pihaknya akan mengirimkan helikopter guna mengevakuasi Capte Heri Permadi dan Co.pilot Levi Telenggen serta 4 penumpang sudah ditemukan lokasi jatuhnya pesawat tersebut.

"Setelah temukan lokasi jatuhnya pesawat oleh tim SAR, langsung diidentifikasi, namun tidak bisa langsung dievakuasi lantaran kondisi cuaca yang berkabut, maka tidak bisa dilihat secara detile hingga evakuasi akan dilanjutkan besok," ujar Bambang.

Selain itu, ketika ditanya nasib Pilot dan Co.pilot serta empat penumpang, Bambang juga mengatakan hanya menunggu keajaiban karena melihat penampakan kejadian tersebut dirinya tidak bisa memastikan.

"Jika dilihat dari video yang beredar, kami hanya menunggu keajaiban saja," singkatnya.