Istri Berangkat Haji, Pria Ini Digerebek Ngamar dengan Perempuan Lain

Suami digerebek bersama wanita lain saat istrinya berangkat haji. (tangkapan layar medsos)

KOLAKA - Beredar 2 video memperlihatkan penggerebekan terhadap pasangan yang diduga selingkuh di sebuah kamar wisma di Kolaka, Sulawesi Tenggara (Sultra). Video berdurasi 23 detik dan 1 menit 30 detik itu viral di media sosial.

Pasangan itu dilabrak pihak keluarga istri dari laki-laki.

Aksi penggerebekan terjadi di wisma wilayah Kelurahan Tahoa, Kolaka. Lelaki yang diketahui berinisial AW tersebut merupakan suami dari bidan di Lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes) Kolaka berinisial H.

Dalam video itu tampak AW diserang keluarga istrinya yang emosi memergokinya ngamar perempuan lain. Padahal, bidan H saat ini sedang menjalankan ibadah haji di Mekkah, Arab Saudi.

Video itu viral usai diunggah adik bidan H, inisial AD di media sosial Facebook dan telah dibagikan sebanyak 1.413 kali.

Kepada MNC Portal, AD mengaku kesal dengan perbuatan iparnya yang tega menghianati kakaknya yang tengah menunaikan ibadah haji.

"Istrinya lagi ibadah haji dan sebentar lagi pulang ke Kolaka. Pelakor itu dia bawa dari Makassar," ujarnya, Jumat (23/6/2023).

AD menyebutkan, AW pertama kali dicurigai usai mengantar istrinya ke bandara yang akan terbang ke Saudi Arabia. Pria yang disebut pengusaha tambang itu kembali ke Kolaka melalui jalur laut Siwa, Kabupaten Wajo menuju Tobaku, Kolaka Utara (Kolut).

Keluarga Bidan H mulai membuntuti AW hingga akhirnya dijumpai masuk ke salah satu kamar di Wisma. Rencana penggerebekan pun disusun sembari menghubungi keluarga terdekat Bidan H.