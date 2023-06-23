Jurus Jitu Orang Muda Ganjar Atasi Kesulitan Air Bersih di Kubu Raya

KUBU RAYA- Relawan Orang Muda Ganjar (OMG) menggelar turnamen voli di Desa Retok, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (23/6/2023).

Kordinator Daerah OMG Kabupaten Kubu Raya,Pahrur Rozih, mengatakan dalam kegiatan itu, mereka melibatkan Pemuda Karang Anyar. Mereka juga menyosialisasikan Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Ganjar sendiri merupakan bacapres 2024 yang didukung OMG Kubu Raya.

"Selain mengadakan turnamen voli, kami juga memberikan bantuan tandon air kepada warga setempat," ujarnya.

Dia melanjutkan, bantuan yang diberikan dimaksudkan untuk menunjang keperluan dan pembinaan masyarakat serta pemuda pemudi.

"Selain dihadiri oleh pemerintah desa, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh tokoh agama, masyarakat dan pemuda. Masyarakat juga turut bergotong royong dalam membangun fasilitas untuk penampungan air," bebernya.

Lebih lanjut dia menambahkan, OMG Kubu Raya dan masyarakat bergotong-royong bersama memasang tandon air yang akan difungsikan untuk menampung air bersih.

Dia menambahkan, bahwa OMG Kubu Raya memang sengaja menarget kegiatan di Karang Anyar Desa Retok.

“Karena memang wilayah tersebut sangat jauh dan susah mendapatkan air bersih saat musim kemarau datang,” ujarnya.

"OMG Kubu Raya Wilayah Kalbar sangat berharap bantuan ini bisa tepat sasaran. Sesuai dengan apa yamg sudah dikeluhkan masyarakat. Sehingga bantuan ini betul-betul bermanfaat untuk masyarakat,"pungkasnya.