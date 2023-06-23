Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Partai Perindo Banten Targetkan Raih 750 Ribu Suara pada Pemilu 2024

Yogi Satya Hardi , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:19 WIB
Partai Perindo Banten Targetkan Raih 750 Ribu Suara pada Pemilu 2024
TGB Zainul Majdi (Foto: MPI)
A
A
A

SERANG - Provinsi Banten dinilai sebagai daerah yang sangat menjanjikan dan potensial dalam meraih suara demi kemenangan Pemilu 2024. Termasuk bagi Partai Perindo, sebagai partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara itu, melihat Banten bisa memberikan andil sumbangsih suara Partai Perindo kepada Pulau Jawa dan Nasional.

Karena itu, Partai Perindo Banten ditargetkan bisa meraih 750 ribu suara pada Pemilu 2024.

Hal ini diungkapkan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi dalam Rapat Khusus Konsolidasi Pemenangan Pemilu 2024 DPP, DPW dan DPD Partai Perindo se-Banten yang diadakan di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kamis 22 Juni 2023.

"Untuk Pulau Jawa saja, Partai Perindo menargetkan suara 6 juta suara. Sedangkan untuk lolos ke Senayan, kita butuh 7,5 juta sampai 8 juta suara," bebernya.

Untuk bisa ke sana, lanjut TGB, para kader harus bisa berjuang maksimal tanpa lelah dan ikhlas, mengenalkan partai ke semua kalangan masyarakat, terutama masyarakat kecil dan menengah.

"Kita Partai Perindo yang dikenal sebagai partai modern yang peduli rakyat kecil, gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja dan Indonesia sejahtera akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat Indonesia," jelas TGB.

