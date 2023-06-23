Gempa M3,4 Guncang Tambolaka NTT

JAKARTA - Gempa berkekuatan M,34 mengguncang Tambolaka, NTT, pukul 21.17 WIB, Jumat (23/6/2023). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)

BMKG melaporkan, lokasi gempa di 9.35 LS, 119.02 BT atau 18 Km Barat Laut Tambolaka, NTT. Adapun gempa tersebut berkedalaman 32 Km.

BMKG memberikan disclaimer, bahwa informasi tersebut mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)