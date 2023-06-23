Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Warga Gowa Dapat Pelatihan dari Relawan Ganjar untuk Tingkatkan Perekonomian

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |22:47 WIB
Warga Gowa Dapat Pelatihan dari Relawan Ganjar untuk Tingkatkan Perekonomian
Relawan Ganjar berikan pelatihan pada warga Gowa (Foto : Istimewa)
A
A
A

GOWA – Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Gowa yang merupakan relawan Ganjar Pranowo turun langsung ke masyarakat untuk memberikan kegiatan positif. Kali ini, mereka hadir di tengah-tengah warga untuk memberikan pelatihan membuat olahan tape yang memiliki nilai jual.

Perwakilan Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Gowa, Almi mengatakan kehadirannya kali ini dilakukan untuk membantu masyarakat dari segi ekonomi.

“Tapai di sini merupakan makanan tradisional yang bahannya mudah didapat dan memiliki manfaat. Usai mengikuti pelatihan membuat tapai, masyarakat bisa mempraktikkannya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual sehingga dapat membantu perekonomian mereka,” kata Almi, di Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (23/6/2023).

Almi mengaku antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan kali ini sangat tinggi. Bahkan, menurutnya para peserta juga mau bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

“Antusias masyarakat di sini sangat baik dan mereka bersemangat sekali. Bahkan ibu-ibu juga turut mendoakan Pak Ganjar agar dapat meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia merata,” ujarnya.

Sementara, salah satu peserta Suji menilai acara pelatihan kali ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Pakkatto.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement