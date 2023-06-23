Warga Gowa Dapat Pelatihan dari Relawan Ganjar untuk Tingkatkan Perekonomian

GOWA – Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Gowa yang merupakan relawan Ganjar Pranowo turun langsung ke masyarakat untuk memberikan kegiatan positif. Kali ini, mereka hadir di tengah-tengah warga untuk memberikan pelatihan membuat olahan tape yang memiliki nilai jual.

Perwakilan Gerakan Pemuda dan Gerakan Perempuan Gowa, Almi mengatakan kehadirannya kali ini dilakukan untuk membantu masyarakat dari segi ekonomi.

“Tapai di sini merupakan makanan tradisional yang bahannya mudah didapat dan memiliki manfaat. Usai mengikuti pelatihan membuat tapai, masyarakat bisa mempraktikkannya untuk dikonsumsi sendiri atau dijual sehingga dapat membantu perekonomian mereka,” kata Almi, di Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, Jumat (23/6/2023).

Almi mengaku antusias masyarakat dalam mengikuti pelatihan kali ini sangat tinggi. Bahkan, menurutnya para peserta juga mau bersama-sama mendukung Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024.

“Antusias masyarakat di sini sangat baik dan mereka bersemangat sekali. Bahkan ibu-ibu juga turut mendoakan Pak Ganjar agar dapat meneruskan estafet kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga infrastruktur, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia merata,” ujarnya.

Sementara, salah satu peserta Suji menilai acara pelatihan kali ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Desa Pakkatto.