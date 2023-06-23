Relawan Ganjar Latih Ibu-Ibu Tingkatkan Nilai Jual Produk UMKM

JAKARTA - Relawan Ganjar Pranowo dari Gerakan Pemuda dan Perempuan Gowa atau dari kalangan milenial turun langsung memberikan pelatihan ke ibu-ibu. Puluhan emak-emak dan pemuda pelaku UMKM di Desa Belapunranga, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dilatih mencari uang alias cuan dari bahan baku singkong.

"Kami ingin para ibu-ibu dan masyarakat di sini memberikan nilai ekonomis, dengan bahan yang mudah didapatkan yaitu singkong atau biasa kami sebut ubi kayu," beber Ketua Gerakan Pemuda Gowa, Daeng Bella melalui keterangan resminya, Kamis (23/6/2023).

Pada pelatihan kali ini, kata Daeng Bella, para peserta diajarkan untuk mengolah singkong hingga tahap pengemasan agar laik dijual di pasaran. Bahkan, para peserta diajarkan untuk memasarkan produk dengan cara yang menarik.

"Ini baru tahap awal. Di mana para peserta diajarkan mulai dari mengupas, menggoreng, memberikan bumbu, sampai tahap pengemasan supaya lebih menarik para konsumen," ungkapnya.

Dia juga mengaku ke depannya akan terus memberikan pendampingan kepada para peserta secara berkala agar pelatihan pembuatan keripik singkong dapat menghasilkan nilai ekonomi.

"Pelatihan akan berkesinambungan. Kami akan mengedukasi masyarakat utamanya ibu-ibu bagaimana cara memasarkan atau marketing produk kepada konsumen supaya lebih menarik dan dilirik," imbuhnya.

Sementara itu, salah satu peserta pelatihan, Nining mengaku senang mendapat kesempatan mengikuti pembuatan keripik singkong. Sebab, menurutnya, pelatihan ini baru kali pertama didapatnya.