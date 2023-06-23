Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Waspada Gelombang Tinggi, Cuaca DIY Bakal Berawan

Erfan Maaruf , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |06:59 WIB
Waspada Gelombang Tinggi, Cuaca DIY Bakal Berawan
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) DIY mengingatkan warganya akan potensi gelombang tinggi di perairan selatan DIY, Jumat (23/6/2023) hari ini.

BMKG menyebut tinggi gelombang di Perairan Yogyakarta berkisar antara 2,5 – 4,0 meter atau kategori tinggi.

Secara umum kondisi Cuaca di pagi hari akan cerah berawan. Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diramalkan juga cerah berawan.

Kondisi tersebut akan berlangsung pada malam hingga Sabtu 24 Juni 2023 dini hari.

Suhu udara berkisar 21 hingga 31 derajat celcius dengan kelembapan udara 70 hingga 96 persen. Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum 30 km per jam.

(Fakhrizal Fakhri )

      
