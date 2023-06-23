Merapi Alami 24 Kali Guguran Lava Pijar dalam 12 Jam, Jarak Paling Jauh 1.800 Meter

YOGYAKARTA - Balai Penyelidikan dan Pengembangan Tehnologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) menyebut terjadi 24 kali guguran lava pijar dari puncak Gunung Merapi dalam 12 jam terakhir. Jarak paling jauh yaitu 1.800 meter.

Kepala BPPTKG Agus Budi Santosa mengatakan, selama periode Kamis 22 Juni 2023 dari pukul 18.00 WIB hingga 00.00 WIB pihaknya mencatat terjadi 20 kali guguran lava dengan jarak luncur maksimum 1800 meter ke arah Barat Daya (Kali Bebeng). Terdengar 7 kali suara guguran dari Pos Babadan dengan intensitas kecil hingga sedang.

"Kalau Jumat dini hari terjadi 4 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur maksimum 1500 meter ke arah Barat Daya atau ke Kali Bebeng," ungkap dia, Jumat (23/6/2023).

Pada Kamis malam juga terjadi gempa guguran sebanyak 110 kali dengan amplitudo 3-32 mm berdurasi 13.6-291.4 detik. Sebanyak 1 kali Gempa Low Frekuens dengan Amplitudo 6 mm berdurasi 10.7 detik. Gempa Hybrid/Fase Banyak terjadi 18 kali, Amplitudo 3-12 mm, S-P : 0.4-0.8 detik, Durasi 5.1-9.2 detik dan 5 kali gempa Vulkanik Dangkal dengan Amplitudo 25-75 mm berdurasi 7.2-21 detik.

Lalu pada Jumat dini hari terjadi 31 kali gempa guguran dengan Amplitudo 3-24 mm dan Durasi 19.3-150.2 detik. Sebanyak 4 kali gempa Hybrid/Fase Banyak dengan Amplitudo 3-7 mm, S-P 0.4-0.5 detik dan berdurasi : 6.8-7.9 detik. Serta 1 kali gempa tektonik Jauh dengan Amplitudo 7 mm, S-P 19.64 detik, Durasi 95.7 detik

"Tingkat aktivitas gunung Merapi Level III atau Siaga," ujarnya.