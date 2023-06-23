Hadiri HUT ke-23 APKASI, Mendagri Ingatkan Potensi Konflik dalam Otonomi Daerah

KEBUMEN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri acara peringatan HUT ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, Kamis 22 Juni 2023.

Dalam kesempatan itu, Tito mengatakan bahwa otonomi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk memilih pemimpinnya sendiri.

"Sehingga paling tidak sebagai desentralisasi sebagai kewenangan yaitu kewenangan delegasikan dan lahirnya otonomi daerah hasil pemilihan langsung dari masyarakat pada daerahnya," ujarnya.

Dia mengatakan bahwa otonomi daerah telah melahirkan sejumlah tokoh yang dipilih oleh warga di wilayah administarifnya.

"Ada juga negatif dari ini seperti melahirkan mutiara yang terpendam kepala daerah tidak diisi oleh birokrat yang ditunjuk seperti Orde Baru tapi siapa pun juga bisa jadi kepala daerah ketika dipilih rakyat dan ini menghasilkan tokoh," kata Tito.

Mantan Kapolri tersebut mengungkapkan otonomi daerah juga berpotensi menghasilkan konflik perpecahan di masyarakat.