Ganjar Pranowo: Pemilu Serantak Momentum Lakukan Sinkronisasi dan Harmoninasi di Pemerintahan

KEBUMEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia selama menjabat kepala daerah selama dua periode.

Ganjar menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antar organisasi pemerintahan, baik di pemprov maupun pemda, maupun kolaborasi keduanya.

Dia mengatakan bahwa selama ini pihaknya membangun Jawa Tengah mendapat dukungan positif dari seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.

"Maka, rasa-rasanya dari APKASI sudah bagus mengevaluasi itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan penting kiranya sinkronisasi, harmonisasinya," ujarnya saat menghadiri perayaan HUT ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di Kebumen, Kamis 22 Juni 2023.

Ia pun mengingatkan adanya momentum baik bagi pemerintah daerah untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi saat penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 mendatang.

“Kalau tahun depan kita bisa menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pilpres, legislatif, kepala daerah, maupun DPRD-nya bagus, maka tahun 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi,” kata Ganjar.