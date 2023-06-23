HUT ke-23 APKASI, Ganjar Pranowo: Semoga Kepala Daerah Bisa Sejahterakan Wilayahnya

KEBUMEN - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI).

Ganjar menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi antar organisasi pemerintahan, baik di pemprov maupun pemda, maupun kolaborasi keduanya.

Dia berharap, kepala daerah mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya.

“Mudah-mudahan dari APKASI yang sudah 23 tahun itu, betul-betul bisa menceritakan pengalaman-pengalaman baik dari bupati yang bisa menjadi kepala daerah itu betul-betul bisa mensejahterakan wilayahnya,” kata Ganjar saat menghadiri perayaan HUT ke-23 di Kebumen, Kamis 22 Juni 2023.

Ganjar berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia selama menjabat kepala daerah selama dua periode. Selama ini, kata dia, pihaknya membangun Jawa Tengah mendapat dukungan positif dari seluruh bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.

"Maka, rasa-rasanya dari APKASI sudah bagus mengevaluasi itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan penting kiranya sinkronisasi, harmonisasinya," ujarnya.

Ia pun mengingatkan adanya momentum baik bagi pemerintah daerah untuk menciptakan harmonisasi dan sinkronisasi saat penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 mendatang.

“Kalau tahun depan kita bisa menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pilpres, legislatif, kepala daerah, maupun DPRD-nya bagus, maka tahun 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi,” kata Ganjar.