Ganjar Ajak Warga Gotong Royong Kejar Target Perbaikan 30 Ribu RTLH

KEBUMEN - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo terus mengejar target 30.844 bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 17 Kabupaten/Kota prioritas hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).

Untuk menpercepat penuntasan target tersebut, Ganjar mengajak masyarakat bergotong royong membantu tetangganya penerima bantuan RLTH yang bangunannya baru dibangun.

“Rumah tidak layak huni yang baru dibangun kita harapkan gotong royong antarwarga, antarmasyarakat. Sehingga dengan cara seperti itu kita akan bisa menuntaskan rumah-rumah tidak layak huni,” kata Ganjar di Desa Sidogede, Prembun, Kabupaten Kebumen, Jateng, Kamis (22/6/2023).

Ganjar mengatakan, bantuan RTLH yang digagasnya merupakan salah satu upaya penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jateng. Program ini berkolaborasi dengan Baznas Jateng untuk memberikan bantuan ini senilai Rp 20 juta.

Sebanyak 17 kabupaten/kota yang menjadi prioritas Ganjar untuk menerima bantuan RTLH antara lain Banjarnegara, Banyumas, Blora, Brebes, Cilacap, Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, Magelang, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri dan Wonosobo.

“Ini sebenarnya masih banyak rumah tidak layak huni di pelosok-pelosok. Ini kita coba bantu,” kata Ganjar.

Sementara itu di Desa Sidogede, Ganjar mensosialisasikan pencegahan stunting kepada para ibu dan anak-anak. Bekerja sama dengan kades, Ganjar berharap penurunan angka stunting juga bisa lancar berjalan.

“Kita tetap sosialisasikan agar satu yang masih di bawah dua tahun ya pakai ASI. Tadi kita ngomong juga anaknya nomor berapa. Kedua KB, awas stunting, ini kita omongkan sekalian. Nanti dari kades semuanya nanti akan bisa menjaga warganya,” kata Ganjar.