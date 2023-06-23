Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Temani Kaisar Jepang di Candi Borobudur, Ganjar: Diskusi Santai Tentang Rencana Pertukaran Budaya

Angga Rosa , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:32 WIB
Temani Kaisar Jepang di Candi Borobudur, Ganjar: Diskusi Santai Tentang Rencana Pertukaran Budaya
Ganjar Pranowo bersama Kaisar Jepang Hironomiya di Candi Borobudur (foto: dok ist)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyambut kehadiran Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta rombongan di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, pada Kamis 22 Juni 2023.

Setelah mendengarkan penjelasan berkait sejarah candi dari seorang tour guide bernama Mura, Kaisar dan Ganjar berjalan menuju candi. Selanjutnya, Ganjar mendampingi Kaisar berkeliling menikmati panorama candi peninggalan Dinasti Syailendra itu.

"Menemani Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito piknik di Candi Borobudur. Sambil jalan-jalan kami diskusi santai tentang rencana pertukaran budaya dan kerjasama dengan Jepang," tulis Ganjar di akun instagramnya, Jumat (23/6/2023).

Ganjar pun berharap pertemuannya dengan Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito dapat bermanfaat untuk pelestarian budaya Indonesia kedepannya.

"Semoga bisa bermanfaat untuk pelestarian budaya ke depannya," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur berambut putih tersebut mengaku sempat berbincang banyak hal dengan Kaisar. Menurutnya, kunjungan Kaisar Naruhito menjadi simbol hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang.

