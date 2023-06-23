Momen Ganjar Pranowo Temani Kaisar Jepang Berkeliling Candi Borobudur

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemani Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta rombongan untuk melihat Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, pada Kamis 22 Juni 2023.

Setelah mendengarkan penjelasan berkait sejarah candi dari seorang tour guide bernama Mura, Kaisar dan Ganjar berjalan menuju candi. Selanjutnya, Ganjar mendampingi Kaisar berkeliling menikmati panorama candi peninggalan Dinasti Syailendra itu.

Ganjar lantas membagikan momen-momen pertemuannya denga n Kaisar Naruhito di akun Instagram pribadinya, @ganjar_pranowo, Jumat (23/6/2023).

BACA JUGA:

Ganjar usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa Kaisar Naruhito sangat senang dengan kunjungannya ke Candi Borobudur. Terlebih lagi, kunjungan tersebut adalah untuk pertama kalinya ke Indonesia.

BACA JUGA:

"Kaisar sangat senang, impresif, sangat mengikuti, yang menarik kunjungan Kaisar itu untuk pertama kali dan ke Indonesia, dan dalam waktu tujuh hari, dan ini rasanya belum pernah terjadi," ucap Ganjar.