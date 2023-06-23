Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Momen Ganjar Pranowo Temani Kaisar Jepang Berkeliling Candi Borobudur

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:19 WIB
Momen Ganjar Pranowo Temani Kaisar Jepang Berkeliling Candi Borobudur
Ganjar dan Kaisar Jepang. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menemani Kaisar Jepang Hironomiya Naruhito beserta rombongan untuk melihat Candi Borobudur, Kabupaten Magelang, pada Kamis 22 Juni 2023.

Setelah mendengarkan penjelasan berkait sejarah candi dari seorang tour guide bernama Mura, Kaisar dan Ganjar berjalan menuju candi. Selanjutnya, Ganjar mendampingi Kaisar berkeliling menikmati panorama candi peninggalan Dinasti Syailendra itu.

Ganjar lantas membagikan momen-momen pertemuannya denga n Kaisar Naruhito di akun Instagram pribadinya, @ganjar_pranowo, Jumat (23/6/2023).

 BACA JUGA:

Ganjar usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa Kaisar Naruhito sangat senang dengan kunjungannya ke Candi Borobudur. Terlebih lagi, kunjungan tersebut adalah untuk pertama kalinya ke Indonesia.

 BACA JUGA:

"Kaisar sangat senang, impresif, sangat mengikuti, yang menarik kunjungan Kaisar itu untuk pertama kali dan ke Indonesia, dan dalam waktu tujuh hari, dan ini rasanya belum pernah terjadi," ucap Ganjar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/18/3140835/menteri_pertanian_jepang_taku_eto_mengundurkan_diri-4DoK_large.jpg
Menteri Pertanian Jepang Mundur Gara-Gara Bilang Tak Pernah Beli Beras 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/18/3140421/menteri_pertanian_jepang_taku_eto-i6k2_large.jpg
Kontroversi Menteri Jepang, Pamer Tidak Pernah Beli Beras Berujung Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/18/3038320/pria-ini-rela-makan-hemat-selama-21-tahun-demi-menabung-rp10-miliar-untuk-pensiun-dini-7ZalYAxl4h.jpg
Pria Ini Rela Makan Hemat Selama 21 Tahun Demi Menabung Rp10 Miliar untuk Pensiun Dini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/18/3030441/as-kirim-lusinan-jet-tempur-baru-ke-pangkalan-jepang-senilai-rp163-triliun-E6lC6iloIi.jpg
AS Kirim Lusinan Jet Tempur Baru ke Pangkalan Jepang Senilai Rp163 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/07/18/3005658/agama-warga-negara-jepang-dan-jumlah-pengikutnya-sUCvAvNzU9.jpg
Agama Warga Negara Jepang dan Jumlah Pengikutnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/03/18/3003910/kenapa-orang-indonesia-di-jepang-sangat-banyak-6eSWjm5eiA.jpg
Kenapa Orang Indonesia di Jepang Sangat Banyak?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement