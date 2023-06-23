Ganjar Ajak Pelaku UMKM Manfaatkan Kecanggihan Teknologi

NGANJUK - Puluhan ribu warga tumpah ruah menyambut kedatangan Ganjar Pranowo yang sedang menghadiri acara jalan sehat di alun-alun Kota Nganjuk, Jawa Timur, Jumat (23/6/2023).

Dalam Kesempatannya, Ganjar mengajak para pelaku UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital.

Mereka saling berdesakan untuk bersalaman dengan Gubernur Jawa Tengah, yang kini menjadi bakal calon presiden tersebut. Kedatangan warga di Alun-Alun Nganjuk disambut dengan penuh antusias oleh warga.

Di sepanjang perjalanan, warga tiada henti meneriakkan nama Ganjar dan berebut bersalaman dengannya.

Menghadapi antusiasme warga tersebut, Ganjar tetap berusaha menyalami mereka satu persatu dengan senyum ramahnya.

Di hadapan puluhan ribu warga yang menjadi peserta jalan sehat, Ganjar mengaku sangat bangga dengan warga Nganjuk.