Serahkan Bantuan Gerobak untuk Pedagang di Surabaya, Bacaleg Perindo: Kami Berkomitmen Bantu Kepentingan Rakyat

SURABAYA – Partai Perindo membagikan bantuan gerobak gratis kepada penjual bakso di Wiyung, Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Kamis, (22/6/2023). Bantuan gerobak dari Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo itu diserahkan oleh sejumlah Bacaleg Partai Perindo.

Di antara Bacaleg yang ikut menyerahkan bantuan gerobak itu adalah Bacaleg DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh dan bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH. Wilayah dapil 4 ini terdiri dari Kecamatan Sukomanunggal, Sawahan, Wonokromo, Jambangan dan Gayungan.

Andre Setiawan, Bacaleg DPRD Dapil 5 Kota Surabaya. Dapil 5 ini terdiri dari Kecamatan Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri, Sambikerep, Pakal, Benowo, Dukuh Pakis, Asemrowo dan Tandes.

Menurut Bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH, pembagian gerobak ini adalah wujud komitmen Partai Perindo terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dia mengatakan bahwa bantuan ini dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.