Targetkan 5 Kursi DPRD Surabaya, Perindo Gencar Sosialisasi Program Lewat Pembagian Gerobak untuk Pedagang

JAKARTA - Partai Perindo pada Kamis, (22/6/2023) membagikan bantuan gerobak gratis kepada Zainul Arifin, penjual bakso di Pujasera Babatan Pratama, Wiyung, Surabaya, Jawa Timur (Jatim).

Bantuan gerobak yang dari Bacaleg Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo itu merupakan wujud kepedulian partai bernomor 16 di kertas suara Pemilu 2024 itu pada rakyat kecil.

Penyerahan gerobak dilakukan oleh sejumlah Bacaleg Partai Perindo di antaranya Bacaleg DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh dan bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH. Wilayah dapil 4 ini terdiri dari Kecamatan Sukomanunggal, Sawahan, Wonokromo, Jambangan dan Gayungan.

Kemudian Andre Setiawan, Bacaleg DPRD Dapil 5 Kota Surabaya. Dapil 5 ini terdiri dari Kecamatan Karang Pilang, Wiyung, Lakarsantri, Sambikerep, Pakal, Benowo, Dukuh Pakis, Asemrowo dan Tandes.

Bacaleg DPRD Kota Surabaya Dapil 4, Michael SH. MH mengatakan bahwa gerobak gratis ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, tempat jualan yang bersih dan layak akan menarik minat masyarakat untuk membeli, yang akan meningkatkan pendapatan para pedagang.