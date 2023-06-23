Advertisement
HOME NEWS JATIM

Loncat dari Jembatan Suramadu, Warga Bangkalan Ditemukan Tewas

Diwan Mohammad Zahri , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |14:42 WIB
Loncat dari Jembatan Suramadu, Warga Bangkalan Ditemukan Tewas
Tim SAR evakuasi korban bunuh diri di Jembatan Suramadu (foto: dok ist)
BANGKALAN - Pria yang meloncat bunuh diri di Jembatan Suramadu ditemukan tewas setelah Tim Sar melakukan penyisiran di Selat Madura selama beberapa hari.

Korban Tiin (29) warga Desa Jateh Kecamatan Kwanyar, Bangkalan ditemukan sudah tidak bernyawa tepat 4.11 Kilometer dari tempat dia melompat, sekitar jam 06.00 WIB.

“Korban dievakuasi oleh tim SAR Gabungan dari kordinat 7°11’13.625″ S 112° 42’24.522” E dengan jarak 4.11km dari lokasi kejadian awal,” kata Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya, Hariyadi M. Hariyadi, Jumat (23/6/2023).

Setelah dievakuasi petugas, jenazah korban kemudian dibawa ke RS PHC Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sebelum diserahkan kepada pihak keluarga.

