HOME NEWS JATIM

Bacaleg DPR RI Angela Tanoesoedibjo Berikan Gerobak ke Penjual Sate di Surabaya

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |16:20 WIB
Bacaleg DPR RI Angela Tanoesoedibjo Berikan Gerobak ke Penjual Sate di Surabaya
Penjual sate di Surabaya mendapatkan gerobak dari Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA - Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo membagikan gerobak kepada pelaku UMKM, Agustinus Teurupun.

Agustinus Teurupun merupakan penjual sate di Jalan Sememi Jaya gang IX, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Gerobak tersebut diserahkan melalui Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh. Gunawan STh saat penyerahan gerobak, didampingi bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, Michael SH. MH.

Gunawan STh mengatakan, Partai Perindo akan terus membantu dan mendukung ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM. Pihaknya ingin keberadaan partai bernomor 16 di surat suara Pemilu itu mampu membantu meringankan beban rakyat kecil.

"Bantuan gerobak ini, sebagai bentuk misi perjuangan Partai Perindo yang terus hadir dan membantu masyarakat kecil," katanya, Jumat (23/6/2023).

