Dapat Gerobak Perindo, Penjual Sate di Surabaya Gembira Tak Perlu Pinjam Lagi

Agustinus, penjual sate di Surabaya mendapatkan gerobak dari Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo (Foto: Lukman Hakim)

SURABAYA - Agustinus Teurupun, penjual sate di Jalan Sememi Jaya Gang IX, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah orang yang beruntung karena mendapat bantuan gerobak dari Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Partai Perindo untuk DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 1 (Surabaya dan Sidoarjo), Angela Tanoesoedibjo.

Gerobak tersebut diserahkan melalui Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh. Gunawan STh saat penyerahan gerobak, didampingi bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, Michael SH. MH.

Agustinus sendiri mengaku senang mendapat bantuan gerobak. Selama ini gerobak yang digunakan adalah pinjaman dari temannya. Dia sendiri berjualan sudah hampir tujuh tahun.

Karena sudah cukup lama, dia menjadi merasa tidak enak hati meminjam terus. Hingga akhirnya, dia mendapat informasi bahwa Partai Perindo ada program pembagian gerobak untuk rakyat kecil.

"Kemudian saya mengajukan bantuan gerobak dan disetujui," katanya, Jumat (23/6/2023).

Selama berjualan, kata dia, pembeli cukup banyak. Dalam sehari dia bisa menjual sate lebih dari 100 tusuk. Jualannya mulai dari pagi hingga malam. Dengan adanya gerobak baru dari Partai Perindo, dia ingin usahanya bisa lebih maju. Pembelinya juga makin banyak.

"Saya sampaikan terima kasih kepada Partai Perindo yang sudah memberi bantuan gerobak pada saya. Semoga Partai Perindo sukses," ujarnya.