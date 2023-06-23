Bantu Masyarakat, Bacaleg Perindo Siap Promosikan Produk UMKM

SURABAYA - Partai Perindo membagikan gerobak kepada Agustinus Teurupun, penjual sate di Jalan Sememi Jaya gang IX, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pemberian bantuan gerobak ini merupakan wujud nyata kepedulian partai bernomor 16 di surat suara Pemilu itu pada rakyat kecil.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, Michael SH. MH mengatakan, akan terus membantu dan mendukung ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sejauh ini, Partai Perindo sudah menyerahkan puluhan gerobak Partai Perindo kepada sejumlah pelaku usaha di Surabaya.

"Harapan kami, pelaku UMKM di Surabaya bisa maju dan berkembang," katanya saat mendampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh menyerahkan bantuan gerobak kepada Agustinus Teurupun, Jumat (23/6/2023).

Dia memastikan akan melakukan pendampingan usaha bagi UMKM yang telah menerima bantuan gerobak Perindo. Pendampingan ini bertujuan untuk mendorong usaha yang digeluti penerima gerobak bisa maju dan berkembang.