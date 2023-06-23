Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bantu Masyarakat, Bacaleg Perindo Siap Promosikan Produk UMKM

Lukman Hakim , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:14 WIB
Bantu Masyarakat, Bacaleg Perindo Siap Promosikan Produk UMKM
Bacaleg Partai Perindo Michael (Foto: Lukman Hakim)
A
A
A

SURABAYA - Partai Perindo membagikan gerobak kepada Agustinus Teurupun, penjual sate di Jalan Sememi Jaya gang IX, Kelurahan Sememi, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Pemberian bantuan gerobak ini merupakan wujud nyata kepedulian partai bernomor 16 di surat suara Pemilu itu pada rakyat kecil.

Bacaleg Partai Perindo untuk DPRD Kota Surabaya dari Dapil 4, Michael SH. MH mengatakan, akan terus membantu dan mendukung ekonomi masyarakat, terutama sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Sebab, sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia.

Sejauh ini, Partai Perindo sudah menyerahkan puluhan gerobak Partai Perindo kepada sejumlah pelaku usaha di Surabaya.

"Harapan kami, pelaku UMKM di Surabaya bisa maju dan berkembang," katanya saat mendampingi Bacaleg Perindo untuk DPRD Jatim 1 (Surabaya), Gunawan STh menyerahkan bantuan gerobak kepada Agustinus Teurupun, Jumat (23/6/2023).

Dia memastikan akan melakukan pendampingan usaha bagi UMKM yang telah menerima bantuan gerobak Perindo. Pendampingan ini bertujuan untuk mendorong usaha yang digeluti penerima gerobak bisa maju dan berkembang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172813/peduli-l1kz_large.jpg
Peduli Penyandang Disabilitas, DPD Partai Perindo Sumba Barat Daya Dorong Kesetaraan Jadi Prioritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/340/3172807/perindo-wveW_large.jpg
Legislator Partai Perindo Paulus Lobo Gerak Cepat Bantu Korban Banjir Nagekeo NTT, Dorong Pemulihan Infrastruktur Dasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/340/3172577/perindo-dAmo_large.jpg
Fasilitasi Peralatan Modern, Legislator Partai Perindo Stefanus Rangga Bola Pacu Kesejahteraan Petani Sumba Barat Daya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172303/ferry-bKLd_large.jpg
Perindo Gabung Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat, Sekjen: Jangan Sampai 17 Juta Suara Terbuang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/337/3172296/sekber-K1zf_large.jpg
9 Partai Termasuk Perindo Bertemu, Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Terbentuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/337/3172285/perindo-3EZn_large.jpg
Ketum Hanura OSO Kumpulkan Parpol Non-parlemen, Termasuk Perindo, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement