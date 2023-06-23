Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sambangi Nganjuk, Ganjar Motivasi Para Pelaku UMKM Kembangkan Usaha

Mukhtar Bagus , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |19:53 WIB
Sambangi Nganjuk, Ganjar Motivasi Para Pelaku UMKM Kembangkan Usaha
Ganjar Pranowo motivasi pelaku UMKM di Nganjuk, Jawa Timur (Foto: Mukhtar Bagus)
NGANJUK - Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ganjar Pranowo berkunjung ke Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Jumat (23/6/2023) sore.

Di Kota Angin itu, Ganjar memberi motivasi kepada ratusan pelaku UMKM yang sedang merayakan hari ulang tahunnya yang pertama. Ganjar tiba di Pendopo Kabupaten Nganjuk sekitar pukul 14.30 WIB.

Kedatangan Ganjar langsung disambut oleh Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi.

Setelah melakukan pertemuan tertutup dengan Bupati Nganjuk, Ganjar kemudian menemui ratusan pelaku UMKM Nganjuk yang sudah lama menunggunya.

Di hadapan para pelaku UMKM tersebut, Ganjar memberikan motivasi kepada mereka untuk mengembangkan usahanya tidak hanya secara manual tapi juga secara online. Sebab, jika sebuah produk dijual secara online, menurut Ganjar pangsa pasarnya jauh lebih luas.

